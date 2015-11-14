У французькому Кале підпалили табір біженців (відео)
03:20, 14 листопада 2015Світ
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Сьогодні, 12 листопада, у французькому місті Кале близько 3 години ранку невідомі підпалили табір "джунглі" з біженцями.
Як відомо, біженці, які перебували в одному з найбільших таборів, були родом з Судану, передає nevnov.ru.
За повідомленнями французів в Twitter, пожежа не має відношення до терактів, що сталися в ніч на 14 листопада в Парижі.
Табір біженців "Джунглі" в Кале (Франція) підпалили. Біженці намагаються бігти. pic.twitter.com/YWfeRghRaS
— Stalker (@slonomem) November 14, 2015
Incendie à la jungle en ce moment !!!Posted by Les Calaisiens en Colère on 13 листопада 2015 р.
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