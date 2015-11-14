У французькому Кале підпалили табір біженців (відео)

Як відомо, біженці, які перебували в одному з найбільших таборів, були родом з Судану, передає nevnov.ru.

За повідомленнями французів в Twitter, пожежа не має відношення до терактів, що сталися в ніч на 14 листопада в Парижі.

Табір біженців "Джунглі" в Кале (Франція) підпалили. Біженці намагаються бігти. pic.twitter.com/YWfeRghRaS — Stalker (@slonomem) November 14, 2015