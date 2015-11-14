ЗМІ повідомили про переслідування машини з чотирма озброєними людьми під Парижем

Про це, як пише Лента.ру, повідомляє низка місцевих ЗМІ, в тому числі Le Parisien і 20 minutes.

Гонитва ведеться на північний захід від Парижа в департаменті Івелін (Yvelines). В поліції цю інформацію не коментують.

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Як відомо, у ніч на 14 листопада в столиці Франції була здійснена серія терактів: три вибухи пролунали поруч зі стадіоном «Стад де Франс», де грали футбольні збірні Франції і Німеччини, в 11-му окрузі терористи захопили театр «Батаклан» під час рок-концерту, у 10-му та 11-му округах невідомі відкрили стрілянину в трьох ресторанах, а на бульварі Вольтер в 11-му окрузі терорист-смертник підірвав себе.