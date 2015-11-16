Французькі ЗМІ назвали ім'я ймовірного організатора терактів у Парижі

27-річний уродженець Бельгії Абдельхамід Абауд є ймовірним організатором і спонсором серії терактів в Парижі, повідомляє французька радіостанція RTL з посиланням на дані розслідування, передає РБК.

За даними станції, Абауд є жителем району Моленбек в Брюсселі, в якому був проведений рейд бельгійської поліції після атак у французькій столиці. Імовірно, він спілкувався з одним з бойовиків, який брав участь в атаці, також жителем Моленбека. Абауд відомий як один з катів чинної в Сирії «Ісламської держави», зазначає RTL.

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Як раніше писали європейські ЗМІ, Моленбек є однією з відправних точок європейських ісламістів в Сирії. Le Figaro, зокрема, повідомляла, що цей район в четвертий раз за останні 18 місяців виявляється в поле зору поліції через вчиненя або запобігання терактів.

Ім'я Абауда вже фігурувало в пресі в січні цього року - бельгійська поліція назвала його ймовірним організатором і спонсором запланованих терактів на території країни. Тоді правоохоронці перехопили телефонну розмову Абауда з братом одного з двох ісламістів, яких вбили під час рейду в місті Верв'ю 15 січня.

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За даними The Washington Post, до організації атак в столиці Франції причетні щонайменше 20 осіб. При цьому як мінімум двоє виконавців терактів повернулися в Європу з Близького Сходу. Мова йде про 20-річного смертника Біляле Хадфі, який підірвав себе у Stade de France, і Омар Мустефале.

31-річний Ібрагім Абдеслам був офіційно пізнаний як смертник, що підірвав себе на бульварі Вольтер. Його брат Мохаммед був затриманий в Брюсселі. 15 листопада третій брат підозрюваних, Салах Абдеслам, був оголошений в міжнародний розшук, його підозрюють в причетності до організації атак.

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За даними AP, правоохоронні органи через кілька годин після терактів у Парижі зупинили машину, в якій їхав Абдеслам, на кордоні з Бельгією. Тим не менше після допиту і перевірки він був відпущений.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132 людей, а поранених - до 352. З них 99 знаходяться в критичному стані. У зв'язку з цим прокурор не виключив зростання числа загиблих.

ЗМІ інформують, що серед загиблих була 1 громадянка США та 1 підданий Великобританії. Прокурор зазначив, що всього було 3 групи терористів. З 8 убитих терористів - 1 громадянин Франції, 1 сирієць.