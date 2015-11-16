Вибухи поблизу Брюсселя: Бельгійська поліція розпочала спецоперацію в комуні, що пов’язана з ісламістами
12:42, 16 листопада 2015Світ
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В комуні Моленбек на заході Брюссельського регіону, яка пов’язана з ісламістами, зараз триває спецоперація бельгійської федеральної поліції.
Фото з місця події / twitter.com/nicocardone
Як пише Європейська правда з посиланням на портал RTBF, наразі кілька вулиць комуни закриті для руху транспорту.
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Біля будинку № 47 на вулиці Деланой зібралося кілька спецпідрозділів.
За останньою інформацією телеканалу RTL в районі, де проходить операція і тривають обшуки пролунало кілька вибухів.
#Belgium: New raid in #Molenbeek, Brussels right now. #ParisAttackspic.twitter.com/Quz3ZZhlFc
— Sakir Khader (@sakirkhader) 16 Листопад 2015
Як відомо, рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення про підвищення рівня терористичної загрози в країні і посилення заходів безпеки.
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