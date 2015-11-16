Вибухи поблизу Брюсселя: Бельгійська поліція розпочала спецоперацію в комуні, що пов’язана з ісламістами

Як пише Європейська правда з посиланням на портал RTBF, наразі кілька вулиць комуни закриті для руху транспорту.

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Біля будинку № 47 на вулиці Деланой зібралося кілька спецпідрозділів.

За останньою інформацією телеканалу RTL в районі, де проходить операція і тривають обшуки пролунало кілька вибухів.

Як відомо, рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення про підвищення рівня терористичної загрози в країні і посилення заходів безпеки.