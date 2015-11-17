США провели заключне випробування модернізованої атомної бомби

Про це повідомило в понеділок Національне управління ядерної безпеки (НУЯБ) при міністерстві енергетики, передає ТАСС.

Мова йде про заключне випробування бомби B61-12, на якій була встановлена нова хвостова частина, вироблена компанією Boeing. Воно відбулося 20 жовтня на полігоні Тонопа в штаті Невада з використанням винищувача-бомбардувальника F-15E. За свідченням НУЯБ, системи скинутої з літака бомби продемонстрували штатну роботу "в умовах керованого польоту, близьких до реальності". Згідно з попередніми висновками, ніяких збоїв під час випробування не було, телеметрична інформація була зібрана, як планувалося, були також зроблені необхідні відеозапису, уточнило НУЯБ.

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Бомби B61 існують у вигляді чотирьох різних модифікацій (B61-3, -4, -10 -7 і). На зміну їм усім в рамках програми модернізації цієї бомби повинна прийти одна - B61-12. Вона буде відрізнятися від попередниці, зокрема, відсутністю парашута і наявністю нової хвостової частини з інерціальною системою наведення, що збільшує точність застосування. У прес-службі НУЯБ кор. ТАСС заявили, що "інформація на цей рахунок (про зменшення відхилення від цілі) оприлюднено не буде". А інший представник НУЯБ пояснив, що наведені ним раніше в бесіді з кореспондентом ТАРС цифри щодо зменшення відхилення від мети B61-12 завдяки новій хвостовій частині (150 футів проти 300) були дані лише в якості ілюстрації, що вони не відображали реальний стан речей.

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Перше випробування B61-12 пройшло 1 липня. Як зазначив тоді директор інформаційних проектів, що стосуються ядерної сфери, в авторитетній Федерації американських вчених (ФАУ) Ханс Крістенсен, НУЯБ "зображує випробування просто як частину робіт з її (B61) оновленню з метою утримання у справному стані". Однак, переконаний експерт, "насправді" ця діяльність являє собою "розробку першої керованої бомби вільного падіння ВПС США", про розширення можливостей B61. Якщо брати до уваги ті факти, що бомби B61-12 зможе нести американський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35 і що "на початку 2020-х років" такі боєприпаси планується розгорнути в Європі, то треба робити висновок про "найбільш істотну ядерну модернізацію НАТО з 1980-х років", наголосив Крістенсен.

Передбачається, що серійне виробництво B61-12 почнеться в 2020 році.