Держсекретар США прибув до Парижу з незапланованим візитом

Виступаючи з промовою біля посольства США, підсвіченого кольорами французького триколора, Керрі висловив підтримку постраждалій від теракту Франції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми переможемо ІДІЛ і всіх, хто поділяє їх огидну ідеологію, і продовжимо надавати допомогу тим, хто шукає укриття від насильства, яке чинять терористи", - сказав Керрі.

У своїй промові глава Держдепартаменту в черговий раз різко засудив угруповання і запевнив, що події в Парижі ніяк не вплинуть на плани американських посадових осіб взяти участь у саміті з глобального потепління, який пройде в Парижі в кінці листопада.

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"Ми не змінимо нашого курсу, не скасуємо наших планів. Це стосується і наших планів приїхати в Париж в листопаді, щоб взяти участь у конференції ООН з клімату", - сказав керрі, додавши, що в саміті візьме участь і президент США Барак Обама.

На вівторок запланована зустріч Керрі з президентом Франції Франсуа Олландом і міністром закордонних справ Лораном Фабіусом. За повідомленнями інформагентств, Керрі не буде відвідувати місця, де в п'ятницю сталися напади, з міркувань безпеки.