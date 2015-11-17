Група чоловіків у куфіях погрожувала розправою власникам Bataclan ще 7 років тому - The Daily Mail
Відео із молодими чоловікам, одягненими у хіджаби, які за сім років до моторошної бійні у паризькому концертному холі Bataclan приходили із попередженням до власників, потрапило у Мережу.
Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Daily Mail, група молодих мусульманських чоловіків, приховавши свої обличчя за хіджабами, намагалася прорвати охорону. Вони були незадоволені тим, що в популярному місці Парижа збирають допомогу для ізраїльської армії.
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Зазначається, що чоловіки вимагали поговорити з керівництвом Bataclan. Представник групи повідомив тоді швейцарам: "Ми молоді люди з кількох районів у передмісті Парижа, і ми підтримуємо палестинський народ".
Мовляв, вони не задоволені тим, що керівництво концерт-холу фінансує ізраїльську армію, яку вони звинувачують у расизмі. У період з 2006 до 2009 у Bataclan неодноразово збирали кошти для благодійної допомоги Ізраїлю у боротьбі із Палестиною.
Окрім того, сім років тому чоловіки у хіджабах звинуватили заклад у тому, що на їхньому сайті є заклики проти арабів, ісламу. "Вони не припиняють нас ображати, а ми не можемо так просто це приймати", - заявив він.
"Зараз ми йдемо, але це ще не все. Ми повернемося, і тиск лише буде зростати. Наступного разу ми не будемо тут говорити", - сказали молодики у своєму зверненні.
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.