ІДІЛ планувала теракти в торгових центрах та готелях Дубая

У Верховному суді Дубая розглядається справа проти угруповання, яке планувало створити в ОАЕ "Ісламську державу".

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Про це повідомляє арабське видання The National.

Мова йде про 41 особу, які були пов'язані з Шабаб-аль-Манара. У Дубаї терористи планували підривати готелі та торгові центри. Також вони вербували до свого угруповання громадян переважно з кримінальним минулим.

Повідомляється, що один із лідерів банди вербував молодь, проповідуючи в мечеті Аль-Манара і закликаючи до боротьби проти уряду. У тій же мечеті збиралися пожертви на підтримку терористів в інших країнах.

Зазначимо, 16 листопада ІДІЛ розповсюдив відео з погрозами влаштувати теракти у Вашингтоні.