У Німеччині перед футбольним матчем евакуювали стадіон через загрозу теракту

Це сталося перед початком товариського матчу між футбольними збірними Німеччини та Нідерландів, передає Associated Press.

У свою чергу "Дождь" з посиланням на агентство ANSA зазначає, що на стадіон прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Наразі поліція заблокувала всі під'їзди до стадіону.

Стало відомо, що незадовго до гри на стадіоні знайшли підозрілий предмет.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".