Єврокомісія надіслала до МЗС країн Європейської політики сусідства пропозиції щодо перегляду цієї політики

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у середу в Брюсселі на прес-конференції повідомив європейський комісар з питань ЄПС та переговорів щодо розширення Йоханнес Ган.

«Щойно ми проінформували у листі всіх міністрів закордонних справ із сусідніх країн (щодо напрацьованих пропозицій перегляду ЄПС) та запросили контактувати з нами, щоб працювати на основі документів, визначаючи спільні засади для поглибленої співпраці», - сказав він.

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Як наголосила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, ухвалені Європейською комісією пропозиції щодо перегляду ЄПС «відкривають шлях до повністю нової фази нашої політики». За її словами, нове розуміння ЄПС «повинно бути відображене у зміні політики та інструментів».

«Від міграції до безпеки, тероризму, від енергетики, економіки, створення нових робочих місць, обміну людьми – у нас є багато спільної роботи, яку необхідно зробити з нашими партнерами», - наголосила вона.