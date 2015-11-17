Євросоюз погодився допомагати Франції воювати з ІД

Про це повідомила верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

За її словами, деталі обговорюватимуться з Парижем в двосторонньому форматі.

«Сьогодні міністри оборони всіх країн ЄС одноголосно висловили рішучу підтримку та готовність надати Франції необхідну допомогу», - цитує Федеріку Могеріні РБК. Вона нагадала, що ЄС вперше застосовує цю статтю.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.