В Японії 21 листопада вшанують пам'ять жертв Голодомору
12:42, 20 листопада 2015Світ
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Панахида за упокій душ жертв геноциду буде проводитися на прохання Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Ігоря Харченка.
REUTERS
У столиці Японії - Токіо - відбудеться поминальна служба, на якій буде вшановано пам’ять жертв Голодомору в Україні.
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
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Поминальну службу 21 листопада проведе місія Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як очікується, вшанувати жертв штучного голоду в Україні прийдуть бажаючі, незалежно від віросповідання.
Панахида за упокій душ жертв геноциду буде проводитись на прохання Надзвичайного та Поважного Посла України в Японії Ігоря Харченка, який також відвідає захід.
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