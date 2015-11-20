В Японії 21 листопада вшанують пам'ять жертв Голодомору

У столиці Японії - Токіо - відбудеться поминальна служба, на якій буде вшановано пам’ять жертв Голодомору в Україні.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

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Поминальну службу 21 листопада проведе місія Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як очікується, вшанувати жертв штучного голоду в Україні прийдуть бажаючі, незалежно від віросповідання.

Панахида за упокій душ жертв геноциду буде проводитись на прохання Надзвичайного та Поважного Посла України в Японії Ігоря Харченка, який також відвідає захід.