Die Welt: На початку грудня Чорногорію запросять стати членом НАТО

Вперше з 2009 року на НАТО може чекати розширення.

За інформацією німецької газети Die Welt, невдовзі 29-м членом Альянсу може стати Чорногорія, якій зроблять офіційну пропозицію членства на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО на початку грудня, передає Deutsche Welle.

"1 грудня НАТО запросить Чорногорію приєднатись до Альянсу", - цитує газета джерело в НАТО.

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Водночас вступ Чорногорії до НАТО не означатиме автоматичного прийому інших країн-кандидатів, таких як Боснія та Македонія, про що дадуть чітко зрозуміти міністри закордонних справ на зустрічі 1 грудня, пише видання.

Заплановане запрошення Чорногорії до НАТО вже викликало критику зі сторони Росії. За даними Die Welt, Москва направила листи одразу кільком державам-членам НАТО, попереджаючи, що вступ балканської країни призведе до погіршення відносин Росії з Альянсом. Нагадаємо, попереднє розширення НАТО відбулось у 2009 році із прийомом Албанії та Хорватії.