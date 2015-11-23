У Франції виявили пояс шахіда, аналогічний пристроям "паризьких смертників" – ЗМІ

У місті Монруж, яке знаходиться на захід від Парижа, було знайдено пояс із вибухівкою.

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Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на ефір телеканалу France Info.

Відзначається, що пояс шахіда знайшли в сміттєвому баку. В ньому розміщено два заряди: один на рівні живота, другий на спині.За інформацією каналу, схожа форма використовувалася при серії терактів у Парижі.

Поліція оточила місце виявлення вибухівки.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

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Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 поранені.