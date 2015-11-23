У Бельгії затримали ще 5 підозрюваних у тероризмі - ЗМІ

Про це повідомив представник федеральної прокуратури Бельгії, передає hromadske.tv з посиланням на La Libre.

Читайте такожВ Брюсселі в рамках антитерористичної операції затримано 16 осіб

«В рамках операції, яка проводилася вчора вночі, ми провели додаткові обшуки в районах Брюсселя і Льєжа. П`ятьох осіб ми взяли під варту», - заявив прокурор.

За словами правоохоронця, загалом з учорашнього вечора в ході рейдів було затримано 21 підозрюваного. Зараз їх допитує поліція.

При цьому правоохоронці не змогли виявити головного підозрюваного в організації паризьких терактів Салаха Абдеслама.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні столиця Бельгії оголосила про найвищий рівень терористичної загрози. У понеділок особливий режим зберігатиметься - у місті не працюватимуть школи, супермаркети, музеї, кінотеатри, метро.

13 листопада в Парижі було скоєно серію терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали біля стадіону «Стад де Франс», де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд. Крім того, на рок-концерті в театрі «Батаклан» невідомі захопили заручників. За останніми даними, загинули 130 осіб, близько 350 дістали поранення.