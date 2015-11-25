У Стамбулі затримали на гарячому групу українських кібершахраїв (фото)

Як повідомляє Habertürk, чоловіки заробляли на зчитуванні інформації з банківських карток.

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Загалом, як стверджує поліція, зловмисники отримали дані з 6 тисяч карток.

Їх вдалося затримати в районі Кадикьой в момент, коли три людини підійшли до банкомату і намагалися з допомогою спеціального пристрою зчитувати потрібну інформацію.

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