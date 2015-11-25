У Стамбулі затримали на гарячому групу українських кібершахраїв (фото)
10:49, 25 листопада 2015Світ
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У Стамбулі на гарячому затримано групу українців, які займалися кіберзлочинністю.
У Стамбулі затримано групу українських кіберзлочинців / haberturk.com
Як повідомляє Habertürk, чоловіки заробляли на зчитуванні інформації з банківських карток.
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Загалом, як стверджує поліція, зловмисники отримали дані з 6 тисяч карток.
Їх вдалося затримати в районі Кадикьой в момент, коли три людини підійшли до банкомату і намагалися з допомогою спеціального пристрою зчитувати потрібну інформацію.
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Зловмисники отримали дані з 6 тисяч карток / haberturk.com
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