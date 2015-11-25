Путін перекине на базу в Сирії комплекс протиповітряної оборони С-300

"Що стосується заходів із забезпечення безпеки польотів нашої бойової операції в Сирії, оголошених вчора пропозицій недостатньо. Ми обговорили це з ранку ще з керівництвом міністерства оборони. У Сирії на нашу військово-повітряну базу буде перекинутий комплекс протиповітряної оборони С-300. Сподіваюся, що цього також, як і інших заходів - це не єдина міра, яку ми зробимо, буде достатньо для забезпечення польотів", — сказав Путін журналістам, пише РИА Новости.

Читайте такожПутін анонсував "серйозні наслідки" для російсько-турецьких відносин після падіння Су-24

"Хочу сказати, що ми, безумовно, будемо ставитися найбільш серйозним чином до того, що сталося, і всі наші кошти будуть використовуватися для забезпечення безпеки", — підкреслив президент РФ.