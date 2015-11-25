Верховний муфтій РФ запропонував приєднати до Росії Ізраїль і Сирію за "кримським сценарієм" (відео)

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

«В День народної єдності, після того як представники традиційних релігій поклали квіти та привітали Володимира Володимировича, я до нього звернувся: «Володимир Володимирович, може, і з Сирією, і з Ізраїлем, як з Кримом, поступимо?» - Він посміявся і відповів: «Муфтій-хазрат, подумаємо», - цитує Таджуддіна портал Proufu.ru.

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У свою чергу в Кремлі прокоментували пропозицію верховного муфтія вчинити з Сирією та Ізраїлем, «як з Кримом».

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, слова муфтія, по всій видимості, були жартом, передає РБК.

«По всій видимості, мова йде про якийсь жарт муфтія. Нічим іншим, як жартом, це не може бути», - заявив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Таджуддіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Жириновський запропонував приєднати Фінляндію і Польщу до складу РФ.