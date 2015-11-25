Російські далекобійники з 17 регіонів вирішили вирушити маршем на Москву

Про це повідомляє РБК.

У найближчі два дні водії проведуть переговори, щоб узгодити свої плани в зв'язку з майбутнім маршем на Москву, який намічений на 30 листопада, розповів РБК один з лідерів далекобійників в Санкт-Петербурзі, Сергій Гуляєв. За його словами, буде чітко визначено, скільки людей візьмуть участь у акції, які машини з яких регіонів рушать на столицю і де будуть точки збору.

За словами Гуляєва, 30 листопада в Москву рушать всі далекобійники, які у вівторок, 24 листопада, зібралися на Смоленській площі. В цілому це близько 200 машин.

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Цю інформацію підтвердив РБК координатор руху «Тигр» в Санкт-Петербурзі Олександр Расторгуєв. «Влада не хоче з нами розмовляти. У вівторок ніхто з представників пітерської адміністрації до нас так і не вийшов. Зрозуміло, що ці чиновники нічого не вирішують, але вони могли б з нами просто поговорити», - підкреслив він.

На думку Гуляєва, зараз влада робить все, щоб розколоти далекобійників, однак люди як і раніше налаштовані рішуче.

У середу віце-прем'єр Аркадій Дворкович в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив, що уряд вирішив знизити штрафи за відсутність приладів обліку на великих вантажівках: 5 тис. руб. за перше порушення і до 10 тис. руб. за наступні. Тепер він сподівається, що ініціативу підтримають депутати Держдуми.

Це пропозиція не викликала ентузіазму у далекобійників, каже Гуляєв. «Ми виступаємо не за зниження штрафів - ми за скасування цього закону Ротенберга». Всі чудово розуміють, що гроші не дійдуть ні до яких доріг, а підуть в офшори», - зазначив він.