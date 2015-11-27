Спікера Держдуми Росії у парламенті Румунії зустріли протестом українські депутати (фото)

Перед початком його промови біля трибуни у румунському парламенті група українських депутатів розгорнула плакат з написом "2008-й - Грузія. 2014-й - Україна. Хто наступний? Путін, зупинися!", передає українська редакція "Німецької хвилі". Побачивши транспарант, Сергій Наришкін звернувся до голови румунського парламенту із запитанням "Що це за цирк такий?", і запропонував учасникам протесту зайняти місця в залі.

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До нього не дослухались, але Сергій Наришкін продовжив свій виступ, сказавши, що протест йому не заважає.

Московський гість прибув до Бухареста для отримання повноважень голови Генасамблеї парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС). Організацію зі штаб-квартирою в Стамбулі заснували в 1992 році. Вона об'єднує країни Чорноморського басейну - Туреччину, Болгарію, Румунію, Грузію, Україну та Росію. Українську делегацію на заході в Бухаресті очолює голова постійної делегації Верховної Ради Людмила Денісова.

Нагадаємо, що спікер Держдуми РФ є у санкційному списку Євросоюзу у зв'язку з анексією Росією українського Криму навесні 2014 року. Його візит до Румунії жорстко критикували місцеві ЗМІ. МЗС Румунії, натомість, виступив на захист його візиту. Там пояснили, що санкційна заборона на в'їзд до країн ЄС не поширюється на участь у міжнародних заходах. Тож Румунія, кажуть дипломати, була "зобов'язана" його впустити.