Авіація завдала удару по сирійському місту поруч з Туреччиною: правозахисники говорять про літаки РФ

Про це повідомляє РБК.

Про те, що імовірно російські літаки завдали в п'ятницю три авіаудари по місту Аазаз в сирійській провінції Алеппо, розташованому в п'яти кілометрах від турецького кордону, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає Reuters.

В результаті бомбардування Аазаза, за даними центру, загинули, за попередніми даними, п'ять осіб, у тому числі дитина.

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Авіаудари були зроблені через три дні після того, як винищувач F-16 турецьких ВПС збив на сирійсько-турецькому кордоні російський фронтовий бомбардувальник Су-24. За твердженням Анкари, російський літак порушив повітряний простір Туреччини, однак Москва це спростовує і заявляє, що борт не залишав повітряного простору Сирії.

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Напередодні турецька правозахисна організація Humanitarian Relief Foundation (IHH) повідомила про авіаудар по колоні вантажівок з гуманітарною допомогою в місті Аазаз. Турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на свої джерела стверджувало, що авіаудар був нанесений саме російськими військовими літаками. Агентство повідомляло як мінімум про сімох загиблих і десяти потерпілих в результаті авіаудару.

У Міноборони Росії заявили, що відомості про ударі російської авіації гуманітарного конвою в Сирії є інформаційним вкиданням.