Бундестаг затвердив бездефіцитний бюджет на 2016 рік

У п'ятницю, 27 листопада, після заключних дебатів, які тривали чотири дні, депутати проголосували за документ, що передбачає витрати в розмірі 316,1 мільярда євро, передає Deutsche Welle.

Незважаючи на багатомільярдні витрати на прийом біженців, Берлін має намір у наступному році, як і в попередні два роки, обійтися без нових кредитів. Однак успіх цього плану залежить від того, скільки біженців доведеться прийняти країні в 2016 році, зазначає агентство Reuters. Влада Німеччини виходять з того, що число нових біженців в наступному році складе близько 800 тисяч.

Читайте такожОбама підписав оборонний бюджет США, який передбачає надання військової допомоги Україні

У 2016 році Берлін має намір виділити близько 8 мільярдів євро на витрати, пов'язані з прийомом біженців. На інвестиційні проекти буде витрачено 31,48 мільярда євро. Доходи від податків, за оцінками влади, складуть 288,08 мільярда євро.

У бюджеті ФРН на 2015 рік закладені витрати на загальну суму в 306,7 мільярда євро.

Читайте такожМеркель чекає близько мільйона біженців у Німеччині в 2015 році - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, в Україні голова Верховної Ради Володимир Гройсман сподівається, що ВР до кінця року прийме державний бюджет на 2016 рік, і не виключає можливості позачергових засідань парламенту в разі необхідності.