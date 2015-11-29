Чоловік, що влаштував бійню в клініці в Колорадо, виявився противником абортів

Як передає BBC, "колорадський стрілок" при арешті кричав: "Ні - розчленуванню дітей!"

"Свідки підтвердили, що мотивом людини, якій буде пред'явлено звинувачення в трагічному і безглуздому акті насильства, було неприйняття законних і безпечних для здоров'я абортів", - заявила голова організації Planned Parenthood Вікі Коуерта.

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В результаті перестрілки між правоохоронцями та чоловіком, що проник в суботу зі зброєю в центр планування сім'ї в місті Колорадо-Спрінгс, загинули три людини, дев'ять були госпіталізовані з пораненнями. Зрештою, поліцейські переконали чоловіка здатися.

Влада повідомила інформацію про арештованого: це 57-річний Роберт Льюїс Діар, який проживав один у трейлері на власній ділянці землі поблизу містечка Хартсел в 105 км на захід від Колорадо-Спрінгс.

Йому належить також дерев'яний будиночок без зручностей в горах в 25 км на захід від Ешвіла (штат Північна Кароліна). Раніше він жив у Уолтерборо (штат Південна Кароліна).

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Діар раніше був заарештований в Південній і Північній Кароліні за дрібні правопорушення, включаючи два випадки жорстокого поводження з тваринами в 2002 році.

Сусід Діара у Північній Кароліні Джеймс Расселл розповів журналістам, що той був нетовариською людиною і уникав дивитися в очі співрозмовнику, при цьому ніколи не говорив з ним про релігію і ставлення до абортів.

Названо також ім'я загиблого поліцейського: це 44-річний Гарретт Суейзі, батько двох дітей, родом зі штату Массачусетс, у минулому учасник національних чемпіонатів з фігурного катання. Дані про двох інших жертв поки не оприлюднено.