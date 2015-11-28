Стрілянина у медцентрі Колорадо: троє загиблих, дев'ять поранених

Про це повідомляє The New York Times.

За уточненими даними, поранення отримали дев'ять людей. У поліції кажуть, що ще належить дізнатися точну кількість жертв, але чоловік, який відкрив вогонь, знаходиться під вартою.

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Біля клініки планування сім'ї в Колорадо Спрінгс чоловік, який відкрив вогонь. Причини нападу не встановлені. Поки не відомо чи була сама клініка об'єктом атаки, однак, вона постійно стикається з протестами з боку противників абортів. У поліції Нью-Йорка заявляють, що загрози у місті немає.