У переповненій гватемальській в'язниці почався збройний бунт
09:55, 30 листопада 2015Світ
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За повідомленнями влади, в'язні озброїлися автоматами АК-47.
REUTERS
Щонайменше шестеро людей загинули під час масових заворушень, що спалахнули в одній з в'язниць у Гватемалі, приблизно у 65 кілометрах на південь від однойменної столиці країни, повідомляє Русская служба Би-би-си.
За повідомленнями влади, в'язні озброїлися автоматами АК-47.
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У в'язниці, розрахованій на 600 осіб, утримується більше 3 тисяч в'язнів.
На придушення бунту спрямовані спецпідрозділи армії та поліції.
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