У переповненій гватемальській в'язниці почався збройний бунт

Щонайменше шестеро людей загинули під час масових заворушень, що спалахнули в одній з в'язниць у Гватемалі, приблизно у 65 кілометрах на південь від однойменної столиці країни, повідомляє Русская служба Би-би-си.

За повідомленнями влади, в'язні озброїлися автоматами АК-47.

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У в'язниці, розрахованій на 600 осіб, утримується більше 3 тисяч в'язнів.

На придушення бунту спрямовані спецпідрозділи армії та поліції.