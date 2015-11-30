ЄС продовжить роботу над вирішенням палестино-ізраїльського конфлікту

Про це заявила представник Євросоюзу Майя Косьянчич під час щоденного брифінгу в Брюсселі, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Вона розповіла, що високий представник ЄС з зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні зустрілася з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху і заявила, що ЄС і надалі буде виконувати свою роль у близькосхідному мирному процесі.

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"Відносини між ЄС та Ізраїль хороші, широкі і глибокі, і так буде і надалі", - сказала Майя Косьянчич.

"Коли справа доходить до мирного процесу на Близькому Сході, ЄС і надалі працювати над врегулюванням цієї проблеми в рамках квартету (ЄС, ООН, США і РФ. – Ред.) з нашими партнерами і з обома сторонами, оскільки в інтересах міжнародного співтовариства є мир на Близькому Сході", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль припиняє контакти з органами Євросоюзу, залученими до мирних переговорів з палестинцями після того, як ЄС почав вимагають маркування експортної продукції ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.