Обама нагадав Путіну війну в Афганістані, сподіваючись на приєднання РФ до коаліції проти ІД

Але водночас він сподівається, що Москва рано чи пізно все ж таки приєднається до військової коаліції, яка бореться з екстремістським угрупованням "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.

"Вважаю, що президент Путін пам'ятає війну в Афганістані і розуміє, як легко застигнути у подібних громадянських конфліктах, які паралізують. Я думаю, це не той результат, якого він домагається", - сказав Обама на прес-конференції у Парижі, де він брав участь у саміті з боротьби з глобальним потеплінням.

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За словами Обами, головна розбіжність між західними лідерами і Путіним стосується не спільного бачення політичного врегулювання в Сирії, а майбутнього Башара Асада. Росія повинна зрозуміти, що для припинення громадянської війни в країні Асад повинен залишити посаду, наголосив американський президент.

Барак Обама також зазначив, що у нього немає ілюзій щодо того, що Росія найближчим часом зробить поворот на 180 градусів і стане завдавати авіаударів лише по позиціях бойовиків ІД.

Тому Обама вважає, що в Сирії необхідно створити певні зони, де дотримувалися б припинення вогню і де помірна опозиція не зазнавала б ударів російської авіації.

Росія наполягає на тому, що військова кампанія в Сирії націлена проти "Ісламської держави" та інших ісламістських угруповань.