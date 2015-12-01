НАТО прийняло оновлену стратегію з протидії гібридній війні
Міністри закордонних справ НАТО у вівторок прийняли оновлену стратегію з протидії гібридним загрозам.
Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з Високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні.
"Ми прийняли сьогодні нову стратегію щодо того, як ми будемо боротися з гібридними загрозами", - зауважив він.
"Перша відповідь - це посилення співпраці між ЄС та НАТО", - зауважив Столтенберг.
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Могеріні, зі свого боку, також зауважила, що Європейська служба зовнішньої дії також готує рамковий документ в цій сфері та винесе свої пропозиції щодо боротьби з гібридними загрозами на розгляд держав-членів.
Столтенберг та Могеріні також наголосили на необхідності посили співпрацю між ЄС та НАТО, враховуючи те, що "вони оточені тим самим безпековим середовищем".
Раніше УНІАН повідомляв, що країни Північно-Атлантичного альянсу домовилися про продовження своєї присутності в Афганістані наступного року. При цьому генсек НАТО зазначив, що місія НАТО в цій країні буде становити 12 тисяч військових.