НАТО прийняло оновлену стратегію з протидії гібридній війні

Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, заявив Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з Високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні.

"Ми прийняли сьогодні нову стратегію щодо того, як ми будемо боротися з гібридними загрозами", - зауважив він.

"Перша відповідь - це посилення співпраці між ЄС та НАТО", - зауважив Столтенберг.

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Могеріні, зі свого боку, також зауважила, що Європейська служба зовнішньої дії також готує рамковий документ в цій сфері та винесе свої пропозиції щодо боротьби з гібридними загрозами на розгляд держав-членів.

Столтенберг та Могеріні також наголосили на необхідності посили співпрацю між ЄС та НАТО, враховуючи те, що "вони оточені тим самим безпековим середовищем".

Раніше УНІАН повідомляв, що країни Північно-Атлантичного альянсу домовилися про продовження своєї присутності в Афганістані наступного року. При цьому генсек НАТО зазначив, що місія НАТО в цій країні буде становити 12 тисяч військових.