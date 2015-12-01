НАТО вирішило зберегти присутність 12 тисяч військових в Афганістані наступного року

Про це заявив під час прес-конференції в Брюсселі генсек НАТО Йєнс Столтенберг, передає "Європейська правда".

"Ми домовилися продовжити свою присутність у 2016 році", - заявив він.

При цьому генсек НАТО зазначив, що місія НАТО в цій країні буде становити 12 тисяч військових.

За його словами, зараз готується рішення про фінансування урядових сил безпеки в Афганістані до 2020 року, яке буде розглянуто на саміті Альянсу в Варшаві в липні 2016 року.

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"Ми хочемо, щоб Афганістан не став спокійною гаванню для міжнародного тероризму. Тому ми допомагаємо не тільки уряду цієї країни, але і самим собі", - пояснив генсек цей намір.

Нагадаємо, раніше президент США Барак Обама, як і очікувалося, оголосив про уповільнення запланованого на 2016 рік виведення американських військ з Афганістану.

Згідно з новим планом президента США, майже весь наступний рік чисельність американського контингенту в Афганістані буде залишатися незмінною – 9,8 тис. осіб, а незадовго до відходу Барака Обами з президентської посади в січні 2017 року контингент скоротиться до 5,5 тис. осіб.