США розглядають можливість введення нових економічних санкцій проти РФ

Про це повідомила заступник держсекретаря США з контролю над озброєнням і міжнародною безпекою Роуз Гетемюллер, передають РИА Новости.

"Ми продовжуємо розглядати економічні заходи у зв'язку з договором РСМД, але на даний момент ми не прийняли рішення", — заявила Гетемюллер на слуханнях в палаті представників.

Вона нагадала, що раніше США разом із ЄС ввели економічні санкції проти РФ через ситуацію в Україні, які, за її словами, "неймовірно ефективні".

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Раніше офіційні особи неодноразово заявляли про можливість запровадження економічних і військових заходів щодо РФ у зв'язку з порушеннями договору РСМД, що мають місце. Однак ніяких рішень так і не було прийнято, що викликає невдоволення багатьох членів конгресу, в особливості республіканців, які критикують адміністрацію чинного президента-демократа Барака Обами.

При цьому США послідовно виступають за збереження договору, що, як впевнені у Вашингтоні, відповідає безпеці країни і світу в цілому. У Москві у свою чергу заявляють, що виконують договір і висувають зустрічні претензії, що США під прикриттям документа насправді розгортають заборонені озброєння.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США приймуть заходи у відповідь, якщо Росія не припинить порушувати Договір про ракети середньої і меншої дальності. Представник Держдепартаменту зазначив, що США не збираються залишати це питання і "продовжать чинити тиск на Росію, щоб вона працювала з нами конструктивно і відповідала на наші побоювання".

Договір РСМД був підписаний США та СРСР в 1987 році та набрав чинності в наступному році. Сторони зобов'язалися повністю знищити свої ракети середньої (радіусом дії від 1 до 5,5 тисячі кілометрів) і меншою (500 — 1 тисяча кілометрів) дальності.