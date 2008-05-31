Путін взявся захищати право України на власну думку щодо НАТО

Росія виступає проти розширення НАТО в цілому і наполягає на демократичному вирішенні питання про вступ до НАТО української держави. Про це заявив Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін в інтерв`ю французькій газеті "Monde", відповідаючи на запитання: "Чи представляє загрозу для Росії вступ Грузії і України до НАТО?"

Як повідомляє, “РІА новості”, що розмістило повний текст інтерв`ю, зокрема, В.Путін підкреслив: "Перш за все, ми проти розширення НАТО в цілому. В принципі. Адже НАТО створювалося... Давайте пригадаємо 49-й рік, п`ята стаття Вашингтонського договору про колективну безпеку. Адже це було зроблено для чого? Для захисту, і в ході протистояння з Радянським Союзом. Для захисту від можливої агресії, як хтось вважав тоді. Радянський Союз, правда, говорив про те, що він ні на кого нападати не збирається. А західні країни говорили зворотне, але це було, в усякому разі, для захисту від Радянського Союзу. Радянського Союзу немає, загрози такої не існує, а організація залишилася. Виникає питання - ви проти кого дружите? Це навіщо?"

"Ми знаємо, як ухвалюються рішення в НАТО. Військово-політичні блоки ведуть до обмеження суверенітету будь-якої країни-учасниці. Виникає так звана "внутрішньоблокова дисципліна" казармового типу. І рішення спочатку ухвалюються, і, як правило, приймаються, ми з вами знаємо, де - в одній з країн лідерів цього блоку, а потім легітимізуются... От так, як це було з рішенням щодо систем протиракетної оборони. Спочатку ухвалили рішення, а потім вже почали обговорювати це в Брюсселі... Ми бачимо, що наближається військова інфраструктура до наших меж. Але навіщо це робити? Адже ніхто нікому не загрожує" - сказав В.Путін.

Кажучи про Україну, Прем`єр-міністр Російської Федерації відзначив: "Нарешті, останнє міркування. Ось ми з вами обговорювали питання демократії. Це той предмет, про який ми завжди повинні думати. Тим більше, відповідальність на можновладцях величезна в цьому сенсі... Ми говоримо про демократію. Що таке демократія? Це влада народу. В Україні, по всіх соціологічних опитуваннях, майже 80% населення не хоче вступати до НАТО. А наші партнери кажуть про те, що Україна буде в НАТО. Тобто, що, за українців вже все вирішили, наперед, чи що? А їхня думка вже нікого не цікавить? І ви хочете сказати мені, що це демократія?"

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