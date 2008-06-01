Світовому банку продовольча криза обійдеться у 1,2 млрд. доларів

Світовий банк ухвалив рішення виділити для надання невідкладної допомоги населенню бідних країн світу 1,2 млрд. доларів США, включаючи гранти на суму 200 млн.

Як повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй, ці кошти надаватимуться в рамках механізму фінансування діяльності щодо задоволення невідкладних потреб. Цей механізм спрямований на підтримку таких програм соціального захисту, як «продовольство в обмін на роботу», адресна матеріальна допомога і програми шкільного харчування.

У рамках нового механізму Світовий банк створить цільовий фонд координації діяльності донорів, а також мобілізації фінансової підтримки для прискореного забезпечення дрібних фермерів насінням і добривами на майбутній посівний сезон.

Світовий банк повідомив також про майбутнє збільшення загального обсягу коштів, що виділяються на розвиток сільського господарства з 4 млрд. доларів США до 6, а також про впровадження інструментів управління ризиками і страхування урожаю з метою захисту бідних країн і дрібних землевласників.

28 травня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) обнародувала список з 22 країн, яким загрожує голод. Найбільш катастрофічна ситуація, на думку експертів ООН, склалася в Ерітрєї, Нігері, Ліберії, на Коморських островах, Гаїті, Таджикистані.

Крім того, за даними спільних досліджень Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і ФАО, в період з 2008 по 2017 рік у світі відбудеться різкий стрибок цін на продовольство.

За попередніми підрахунками, свинина і яловичина подорожчають на 20%, цукор - на 30%, зернові, кукурудза і порошкове знежирене молоко - на 40-60%. У цей же період ціни на вершкове масло зростуть на 60%, а на олію - більш як на 80%.

Спільна доповідь з цієї теми підготовлена в контексті "стурбованості продовольчою безпекою" і у зв`язку з "голодними бунтами" в різних країнах Африки, Азії і Карибського басейну, повідомляє ІТАР-ТАСС.