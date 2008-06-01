Світовому банку продовольча криза обійдеться у 1,2 млрд. доларів
І це тільки невідкладна допомога
Світовий банк ухвалив рішення виділити для надання невідкладної допомоги населенню бідних країн світу 1,2 млрд. доларів США, включаючи гранти на суму 200 млн.
Як повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй, ці кошти надаватимуться в рамках механізму фінансування діяльності щодо задоволення невідкладних потреб. Цей механізм спрямований на підтримку таких програм соціального захисту, як «продовольство в обмін на роботу», адресна матеріальна допомога і програми шкільного харчування.
У рамках нового механізму Світовий банк створить цільовий фонд координації діяльності донорів, а також мобілізації фінансової підтримки для прискореного забезпечення дрібних фермерів насінням і добривами на майбутній посівний сезон.
Світовий банк повідомив також про майбутнє збільшення загального обсягу коштів, що виділяються на розвиток сільського господарства з 4 млрд. доларів США до 6, а також про впровадження інструментів управління ризиками і страхування урожаю з метою захисту бідних країн і дрібних землевласників.
28 травня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) обнародувала список з 22 країн, яким загрожує голод. Найбільш катастрофічна ситуація, на думку експертів ООН, склалася в Ерітрєї, Нігері, Ліберії, на Коморських островах, Гаїті, Таджикистані.
Крім того, за даними спільних досліджень Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і ФАО, в період з 2008 по 2017 рік у світі відбудеться різкий стрибок цін на продовольство.
За попередніми підрахунками, свинина і яловичина подорожчають на 20%, цукор - на 30%, зернові, кукурудза і порошкове знежирене молоко - на 40-60%. У цей же період ціни на вершкове масло зростуть на 60%, а на олію - більш як на 80%.
Спільна доповідь з цієї теми підготовлена в контексті "стурбованості продовольчою безпекою" і у зв`язку з "голодними бунтами" в різних країнах Африки, Азії і Карибського басейну, повідомляє ІТАР-ТАСС.