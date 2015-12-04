У Чехії активісти застерегли перед небезпекою повторення історії 20-го століття

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Керівник проекту «Пам’ять націй» Мікулаш Кроупа зазначив у фейсбуці, що заклик є реакцією на події 17 листопада у Празі під час антимусульманського мітингу. Метою заклику є також звернути увагу світу на окупацію Криму Росією та проблему біженців у Європі.

Автори заклику занепокоєні посиленням фашистських тенденцій, агресії та ненависті серед значної частини чеських громадян. На їхню думку, справжній патріотизм пов’язаний із повагою до демократії та свободи.

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Як повідомляє чеський щоденник iDnes, голова Колегії «Пам’ять націй» Ян Добровський назвав «Передріздвяний заклик» акцією, метою якої є дати можливість висловитись «людям, які заради свободи чимось пожертвували».

Колегія закликає «політиків до того, щоб вони не заплющували очі на анексію чужих територій та інші порушення міжнародного права». «Ми застерігаємо перед російськими націоналізмом, пропагандою та зневагою перемоги над комунізмом», – мовиться у заклику.

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Автори закликають сприймати біженців як людей, що потребують допомоги та не ізолювати Чехію. Хоча вони й не виключають, що з мігрантами до Європи можуть дістатися радикальні елементи, і наголошують на необхідності їх докладної перевірки.

В апараті президента Чехії Мілоша Земана «Передріздвяний заклик» розкритикували. Як повідомляє інтернет-видання Aktuálně.cz, речник президента Чехії Мілоша Земана Їржі Овчачек назвав петицію «ініціативою, яка лише поглиблює рів між так званою елітою та чеським суспільством».

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До «Передріздвяного заклику» приєдналися вже майже 4 тисячі людей. Серед перших свої підписи поставили чехословацькі ветерани Другої світової війни, революційні діячі, жертви Голокосту, колишні політичні в’язні та дисиденти часів комуністичного тоталітаризму.