Президент Чехії відзначив день народження у російському ресторані в Нью-Йорку під пісню крокодила Гени (відео)

Про це повідомляє видання Lidovky передає Лента.ру.

Земан прибув до Нью-Йорка для участі в роботі 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Як зазначається, йому запропонували на вибір відсвяткувати день народження «на терасі розкішного готелю в центрі Манхеттена» або в ресторані чеської кухні. Проте в кінцевому підсумку був обраний ресторан Mari Vanna.

Повідомляється, що в меню президента були борщ, пироги з цибулею і шашлик. На відео, що з'явилося в мережі, в той момент, коли Земан задуває свічки на торті, чути виконання хором пісні російською мовою «День народження» з мультфільму «Крокодил Гена», що супроводжується ударами в такт і вигуками «Давай-давай!»

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На запитання, чому був обраний саме цей ресторан, прес-секретар президента Іржі Овчачек відмовився давати коментарі. Не розповів він і про те, хто брав участь в урочистостях з нагоди дня народження глави держави, обмежившись фразою, що це були «найближчі соратники». При цьому Овчачек зазначив, що вибір закладу став «сюрпризом для президента».

Як зазначається, інформація про те, де президент зустрів день народження, викликала критику багатьох його співгромадян. Наприклад, чеський політик Мирослав Калушек написав у Facebook: «Президент Чехії Мілош Земан відзначив свій 71-й день народження в Нью-Йорку на Манхеттені. На "землі свободи" було, звичайно, дуже важко знайти підходяще місце і відповідну компанію. Тим не менш, хто шукає, той знайде».