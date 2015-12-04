У Каїрі звільнений співробітник закидав "коктейлями Молотова" ресторан: 16 загиблих (відео)
Щонайменше 16 людей загинули в результаті атаки на ресторан в центрі Каїра. Як повідомляють єгипетські служби безпеки, звільнений з ресторану співробітник закидав заклад пляшками з «коктейлем Молотова»
Про це повідомляє РБК.
Один з ресторанів в єгипетській столиці загорівся після того, як в нього кинули пляшки з «коктейлем Молотова», повідомило агентство Reuters з посиланням на служби безпеки. За їх даними, в результаті загинули 16 осіб. Ще двоє отримали поранення.
При цьому Associated Press з посиланням на єгипетське інформаційне агентство повідомляє про п'ятьох поранених.
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Один з представників влади сказав, що нападником виявився працівник, який був звільнений з ресторану.
Ресторан, в якому відбулася подія, функціонує і як нічний клуб. Як повідомили місцева влада, заклад розташовується в підвалі і не має ніяких запасних виходів на випадок евакуації.
Пригода сталася у центрі Єгипту. Раніше служби безпеки повідомляли про 18 загиблих.
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Інші подробиці інциденту поки не повідомляються. Reuters у своєму повідомленні зазначає, що «Ісламська держава» раніше неодноразово брала на себе відповідальність за атаки в Єгипті.