У Каїрі звільнений співробітник закидав "коктейлями Молотова" ресторан: 16 загиблих (відео)

Про це повідомляє РБК.

Один з ресторанів в єгипетській столиці загорівся після того, як в нього кинули пляшки з «коктейлем Молотова», повідомило агентство Reuters з посиланням на служби безпеки. За їх даними, в результаті загинули 16 осіб. Ще двоє отримали поранення.

При цьому Associated Press з посиланням на єгипетське інформаційне агентство повідомляє про п'ятьох поранених.

Читайте такожЄгипетська влада засумнівалася у версії теракту на борту російського А321

Один з представників влади сказав, що нападником виявився працівник, який був звільнений з ресторану.

Ресторан, в якому відбулася подія, функціонує і як нічний клуб. Як повідомили місцева влада, заклад розташовується в підвалі і не має ніяких запасних виходів на випадок евакуації.

Пригода сталася у центрі Єгипту. Раніше служби безпеки повідомляли про 18 загиблих.

Читайте такожКурди впізнали свої нафтовози на відео Міноборони РФ

Інші подробиці інциденту поки не повідомляються. Reuters у своєму повідомленні зазначає, що «Ісламська держава» раніше неодноразово брала на себе відповідальність за атаки в Єгипті.