У Росії депутата застрелили у власному будинку - ЗМІ
08:57, 05 грудня 2015Світ
3881 0
Боттаєв довгий час очолював Клінічну лікарню №2 міста Нальчика.
Депутат був також відомим лікарем / rkbkbr.ru
Депутат парламенту Кабардино-Балкарії (КБР), лікар-хірург Хадис Боттаєв у суботу вночі був застрелений у себе вдома, повідомило ТАСС джерело у правоохоронних структурах регіону.
Читайте такожВбивця американських журналістів виклав відео розстрілу в мережу
"Відомий лікар, голова Республіканської клінічної лікарні Хадис Боттаєв цієї ночі застрелений у себе вдома", - сказав джерело.
Боттаєв довгий час очолював Клінічну лікарню №2 міста Нальчика. Нещодавно він очолив Республіканську клінічну лікарню. Минулої осені Боттаєва було обрано депутатом парламенту Кабардино-Балкарської Республіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter