У Росії депутата застрелили у власному будинку - ЗМІ

Депутат парламенту Кабардино-Балкарії (КБР), лікар-хірург Хадис Боттаєв у суботу вночі був застрелений у себе вдома, повідомило ТАСС джерело у правоохоронних структурах регіону.

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"Відомий лікар, голова Республіканської клінічної лікарні Хадис Боттаєв цієї ночі застрелений у себе вдома", - сказав джерело.

Боттаєв довгий час очолював Клінічну лікарню №2 міста Нальчика. Нещодавно він очолив Республіканську клінічну лікарню. Минулої осені Боттаєва було обрано депутатом парламенту Кабардино-Балкарської Республіки.