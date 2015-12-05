У Росії депутата застрелили у власному будинку - ЗМІ

08:57, 05 грудня 2015
Світ
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Боттаєв довгий час очолював Клінічну лікарню №2 міста Нальчика.

Депутат являлся также известным врачом / rkbkbr.ru

Депутат парламенту Кабардино-Балкарії (КБР), лікар-хірург Хадис Боттаєв у суботу вночі був застрелений у себе вдома, повідомило ТАСС джерело у правоохоронних структурах регіону.

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"Відомий лікар, голова Республіканської клінічної лікарні Хадис Боттаєв цієї ночі застрелений у себе вдома", - сказав джерело.

Боттаєв довгий час очолював Клінічну лікарню №2 міста Нальчика. Нещодавно він очолив Республіканську клінічну лікарню. Минулої осені Боттаєва було обрано депутатом парламенту Кабардино-Балкарської Республіки.

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