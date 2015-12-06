ЗМІ: Росії не вдалося запустити військовий супутник

"Проблеми, за попередніми даними, не з ракетою-носієм "Союз-2.1, а з одним із військових космічних апаратів. З одним все нормально, а з другим - ні", - уточнило "РИА Новости" інформоване джерело в космічній галузі.

Пізніше співрозмовник агентства уточнив, що один з військових супутників не відокремився від розгінного блоку "Волга", тому обговорюється питання про його зведення з орбіти і подальше затоплення супутника з блоком виведення. "Проблема з одним із двох космічних апаратів військового призначення. За попередніми даними, він не відокремився від нового розгінного блоку "Волга". В даний час обговорюється питання про зведення з орбіти і подальше затоплення зв'язки з розгінного блоку "Волга" і супутника в інтересах Міноборони РФ", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Росії збитки від невдалого пуску "Протона" оцінили в $880 тисячРосійська ракета "Союз-2.1 У" з двома супутниками в інтересах міністерства оборони РФ, характеристики і призначення яких відомством не розголошуються, стартувала 5 грудня з російського космодрому Плесецьк в Архангельській області. Всі передстартові операції і старт ракети пройшли в штатному режимі.