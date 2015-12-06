Екзит-пол: партія Ле Пен перемагає на регіональних виборах у Франції
Згідно з даними екзит-полів, на регіональних виборах у Франції в шести з 13 регіонів лідирує крайньо-правий Національний фронт, очолюваний Марін Ле Пен.
За попередніми даними, загалом партія може набрати близько третини голосів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Це перші вибори після трагічних подій 13 листопада в Парижі, які забрали життя 130 осіб.
Ці вибори розглядаються як важливий індикатор рівня підтримки нинішнього французького уряду соціалістів і його політики в сфері безпеки та міграції.
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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, намагаючись підтримати Соціалістичну партію на цих виборах, в четвер закликав французів проявити патріотизм.
Зазначається, що регіональні вибори у Франції зазвичай відрізняються невисокою активністю через досить обмежені повноваження регіональних адміністрацій.