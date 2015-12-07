Міжнародна коаліція спростовує звинувачення в обстрілі бази сирійських військ
Літаки міжнародної коаліції, яка під проводом США протидіє "Ісламській державі", не обстрілювали військові об'єкти сирійських урядових військ.
Про це повідомив речник коаліції полковник Стів Уоррен. "Ми бачили ті сирійські повідомлення, але учора ми не здійснювали у тій частині провінції Дейр-ез-Зор жодних ударів", - підкреслив він, передає українська редакція "Німецької хвилі".
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Раніше сирійське державне телебачення передало, що 4 бойові літаки коаліції увечері 6 грудня завдали ракетно-бомбового удару по військовій базі у провінції Дейр-ез-Зор. Унаслідок інциденту загинули троє сирійських військовослужбовців. Ще 13 отримали різноманітні поранення. МЗС Сирії у листі до Ради Безпеки ООН жорстко засудило "кричущу агресію" з боку військ коаліції. Раніше про цей випадок повідомляв також розміщений у Лондоні Міжнародний центр спостереження за дотриманням прав людини у Сирії.
Зазначається, що згадана військова база знаходиться на відстані двох кілометрів від підконтрольної бойовиками "Ісламської держави" території. Сама провінція регулярно зазнає атак з повітря з боку військ коаліції.