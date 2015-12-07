Міжнародна коаліція спростовує звинувачення в обстрілі бази сирійських військ

Про це повідомив речник коаліції полковник Стів Уоррен. "Ми бачили ті сирійські повідомлення, але учора ми не здійснювали у тій частині провінції Дейр-ез-Зор жодних ударів", - підкреслив він, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Раніше сирійське державне телебачення передало, що 4 бойові літаки коаліції увечері 6 грудня завдали ракетно-бомбового удару по військовій базі у провінції Дейр-ез-Зор. Унаслідок інциденту загинули троє сирійських військовослужбовців. Ще 13 отримали різноманітні поранення. МЗС Сирії у листі до Ради Безпеки ООН жорстко засудило "кричущу агресію" з боку військ коаліції. Раніше про цей випадок повідомляв також розміщений у Лондоні Міжнародний центр спостереження за дотриманням прав людини у Сирії.

Зазначається, що згадана військова база знаходиться на відстані двох кілометрів від підконтрольної бойовиками "Ісламської держави" території. Сама провінція регулярно зазнає атак з повітря з боку військ коаліції.