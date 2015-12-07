Росія використовує в Сирії ще дві бази - ЗМІ

Крім основної авіабази Хмеймім в Латакії Росія використовує бази Шайрат в Хомсі і Аль-Тайас в Пальмірі як аеродроми «підскоку» при наданні вогневої підтримки урядовим військам в момент наступу, пише Комерсант.

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Про те, що Росія може розмістити в Сирії ще кілька авіабаз, з посиланням на дані правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, повідомило агентство Reuters. За інформацією агентства, крім основної площадки в Хмеймімі (поблизу Латакії) авіатехніка ВКС РФ, що бере участь в операції проти ІД, буде дислокуватися на аеродромі Аль-Тайас (провінція Пальміра) та на базі Шайрат (провінція Хомс). Ні офіційні представники Міноборони РФ, ні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков ці відомості не коментували.

Вперше інформація про залучення декількох майданчиків для проведення військово-повітряної операції в Сирії з'явилася 6 листопада.

Згідно з повідомленням, на карті, показаній президенту РФ Володимиру Путіну під час доповіді начальника Генштабу Валерія Герасимова про хід бойових дій, були відзначені чотири ударних вертольота Мі-24П і один військово-транспортний вертоліт Мі-8, дислоковані в районі аеродрому Шайрат.

Джерело видання у військовому відомстві підтвердило, що цей пункт дійсно використовується як аеродром "підскоку" (тобто призначений для короткочасної стоянки з метою дозаправки літаків і дозавантаження боєприпасів), оскільки прикривати наступальну операцію урядових військ в район Дейр-ез-Зор і далі на південний схід звідти простіше, ніж з Хмейміма. База Шайрат, в свою чергу, необхідна для підтримки армії Башара Асада під час боїв в районі провінції Хомс.

Кувейтська газета Al-Rai повідомляла про те, що таким чином Росія створить умови для збільшення чисельності авіаційного угруповання в Сирії до 100 машин.

Російське видання зазначає, що в сирійській операції задіяно понад 50 літаків РФ. Основу авіагрупи на базі Хмеймім складають штурмовики Су-25СМ (12 машин), фронтові бомбардувальники Су-24М і Су-34 (11 і 4 відповідно), винищувачі Су-30СМ (4 одиниці), ударні вертольоти Мі-24 (12 одиниць) і багатоцільові Мі-8 (4 машини). В доповнення до неї додана і авіагрупа, розташована на території РФ: це чотири винищувачі Су-27СМ, 5 стратегічних ракетоносців Ту-160, 6 Ту-95МС, 8 Су-34 та 14 Ту-22М3.

Нагадаємо, що розташованийв Британії Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив, що Росія розширює свою присутність в Сирії і облаштовує для своїх військових нову військову базу.