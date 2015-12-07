МЗС Туреччини викликало посла РФ через провокацію російського моряка з ПЗРК

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що Чавушоглу закликав Росію припинити "провокаційні" прохід російських бойових кораблів через Босфор.

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Таким чином турецьке МЗС відреагувало вчорашній інцидент з російським моряком.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина звинуватила Росію в провокації після того, як на палубі російського військового корабля в Босфорській протоці в межах Стамбула був помічений чоловік з переносним зенітним ракетним комплексом (ПЗРК).