МЗС Туреччини викликало посла РФ через провокацію російського моряка з ПЗРК
14:15, 07 грудня 2015Світ
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Дипломатичне відомство Туреччини викликало посла Російської Федерації для отриманя розʼяснень у зв'язку з інцидентом на борту російського війського корабля "Цезарь Куніков".
Російський моряк, що здійняв ПЗРК/ twitter.com/ntv
Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
Повідомляється, що Чавушоглу закликав Росію припинити "провокаційні" прохід російських бойових кораблів через Босфор.
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Таким чином турецьке МЗС відреагувало вчорашній інцидент з російським моряком.
Як повідомляв УНІАН, Туреччина звинуватила Росію в провокації після того, як на палубі російського військового корабля в Босфорській протоці в межах Стамбула був помічений чоловік з переносним зенітним ракетним комплексом (ПЗРК).
МЗС Туреччини викликало на розмову посла РФ через інцидент із російським військовим кораблем
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