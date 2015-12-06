Туреччина звинуватила в провокації російського моряка, який здійняв на плече ПЗРК в Стамбулі – ЗМІ

Турецький приватний телеканал NTV показав кадри, на яких зображений силует чоловіка з ПЗРК на плечі на палубі великого десантного корабля "Цезар Куніков" Чорноморського флоту ВМФ Росії, повідомляє Deutsche Welle.

За даними телеканалу, це сталося 5 грудня, коли корабель прямував до Сирії, в той час як на якорі в стамбульському порту стояли судна НАТО під прапорами Іспанії, Канади та Португалії.

"Демонстрація ПЗРК або подібної зброї російським військовослужбовцем на військовому кораблі російського флоту - це провокація", - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу.

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Він додав, що якщо турецька сторона сприйме ситуацію як загрозливу, вона "дасть відповідь".

Конфлікт між Москвою та Анкарою розгорівся після того, як 24 листопада турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина, як і раніше, буде "неупереджено, прозоро і справно" застосовувати Конвенцію Монтре, яка регулює режим судноплавства в зоні чорноморських проток.