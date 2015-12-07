У США відреагували на повідомлення щодо ударів коаліції по табору сирійських військових

Міжнародна коаліція на чолі з США не завдавала удару по табору сирійських військових у провінції Дейр-ез-Зор. Про це заявив спецпредставник президента США Барака Обами у коаліції Бретт МакГерк на своїй сторінці в Twitter.

«Коаліція не завдавала ударів в межах 55 кілометрів від того місця, де, як стверджується, стався інцидент. Відомості про причетність коаліції є неправильними», - заявив він.

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Удари по сирійському табору також спростував представник Пентагону полковник Стівен Уоррен, прес-секретар коаліції. «Ми бачили сирійські повідомлення, але ми не наносили удари в цій частині Дейр-ез-Зор напередодні. Ми не бачимо ніяких доказів», - заявив Уоррен (цитата Al Arabiya). Він також зазначив, що коаліція завдала удари в 55 кілометрах від того місця, де, як заявляють у Дамаску, були вбиті військові.

Першими про нанесення літаків коаліції ударів по сирійських військових заявили у Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини. Пізніше ці відомості офіційно підтвердили в Дамаску.

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МЗС Сирії заявило, що авіаудар був нанесений по табору сирійських військових і що в бомбардуванні брали участь чотири реактивних літаки, які випустили дев'ять ракет. У Дамаску назвали це актом агресії і уточнили, що, за даними сирійської влади, жертвами цієї атаки стали троє солдатів.