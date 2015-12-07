У Москві на зупинці громадського транспорту стався вибух

Про це повідомив керівник прес-служби ГУМВС по Москві Андрій Галіакберов, передає ТАСС.

Вибух прогримів у понеділок ввечері на зупинці громадського транспорту біля будинку 19 на вулиці Покровка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

"В результаті поверхневі ушкодження осколками скла отримали три людини. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група московської поліції. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство", вживаються всі необхідні заходи для розшуку і затримання підозрюваних", - сказав він.

При вибуху постраждали дві жінки і чоловік. За попередніми даними, у них неважкі поранення. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах столиці.

"Дві жінки отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще один чоловік отримав незначні травми, йому медична допомога була надана на місці", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, причиною вибуху на автобусній зупинці в центрі Москви міг стати саморобний вибуховий пакет, викинутий з автомобіля, що проїжджав повз або з вікна багатоповерхового будинку. Про це ТАСС повідомив керівник прес-служби ГУМВС по Москві Андрій Галіакберов.