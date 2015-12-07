У Москві на зупинці громадського транспорту стався вибух
За попередніми даними, причиною вибуху на автобусній зупинці в центрі Москви міг стати саморобний вибуховий пакет, викинутий з автомобіля, що проїжджав повз або з вікна багатоповерхового будинку.
Про це повідомив керівник прес-служби ГУМВС по Москві Андрій Галіакберов, передає ТАСС.
Вибух прогримів у понеділок ввечері на зупинці громадського транспорту біля будинку 19 на вулиці Покровка. На місці події працює слідчо-оперативна група.
"В результаті поверхневі ушкодження осколками скла отримали три людини. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група московської поліції. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство", вживаються всі необхідні заходи для розшуку і затримання підозрюваних", - сказав він.
При вибуху постраждали дві жінки і чоловік. За попередніми даними, у них неважкі поранення. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах столиці.
"Дві жінки отримали осколкові поранення і були госпіталізовані, ще один чоловік отримав незначні травми, йому медична допомога була надана на місці", - сказав співрозмовник агентства.
За попередніми даними, причиною вибуху на автобусній зупинці в центрі Москви міг стати саморобний вибуховий пакет, викинутий з автомобіля, що проїжджав повз або з вікна багатоповерхового будинку. Про це ТАСС повідомив керівник прес-служби ГУМВС по Москві Андрій Галіакберов.
Прямо сейчас у Покровке, где взорвали остановку pic.twitter.com/AifR0KH9Ww
— Vladislav (@unkn0wnerror) December 7, 2015