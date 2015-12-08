Під зображенням Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі знайдено ще одне портретне зображення
Сенс технології в напрямку спалахів світла на зображення, відображення цих спалахів потім записуються на камеру. Ці дані, стверджує Котт, дозволяють визначити, чи є додаткові зображення між шарами фарби на полотні.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Зтакою заявоювиступив французькийвчений-дослідникПаскальКотт. Вінвитратив понад 10роківна вивченняславнозвісногополотна. У французькомуЛуврі, вякомузберігається картинада Вінчі, відмовилисякоментуватизаявувченого. Котт, засновниккомпаніїLumiereTechnology, використовуваву своїхдослідженняхтехнологіювідбитого світла, такзванутехнологію "посиленняшарів" (Layeramplificationmethod). Вченийотримавдоступдо полотнада Вінчів2004році.
На думку Котта, під звичним зображенням Мони Лізи є зображення не цієї Лізи, а всім відомий портрет - це зображення іншої жінки.
Передбачається, що Леонардо працював над полотном з 1503 по 1517 роки, коли жив у Флоренції і у Франції.
Довгий час серед мистецтвознавців йшли дебати про те, хто ж зображений на портреті.
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Згідно з найбільш поширеною версією, художник зобразив Лізу Герардіні, дружину флорентійського торговця шовком.
"Вона була абсолютно не схожа на сьогоднішню Мону Лізу. Це не та ж сама жінка", - заявив Котт, реконструювавши зображення Лізи Герардіні і порівнявши її з картиною Леонардо.
За останні півстоліття картину кілька разів докладно досліджували вчені, в тому числі за допомогою інфрачервоного випромінювання і мультиспектрального сканування.
Проте професор Котт стверджує, що його метод дозволяє глибше проникати в структуру живописного полотна.
"Отримані результати спростовують безліч міфів і назавжди змінять наше сприйняття шедевра Леонардо", - заявив учений.
Під зображенням Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі знайдено ще одне портретне зображення.
З такою заявою виступив французький вчений-дослідник Паскаль Котт.
Він витратив понад 10 років на вивчення славнозвісного полотна.
У французькому Луврі, в якому зберігається картина да Вінчі, відмовилися коментувати заяву вченого.
Котт, засновник компанії Lumiere Technology, використовував у своїх дослідженнях технологію відбитого світла, так звану технологію "посилення шарів" (Layer amplification method).
Вчений отримав доступ до полотна да Вінчі в 2004 році.