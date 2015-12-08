Про це повідомляє Російська служба BBC.

З такою заявою виступив французький вчений - дослідник Паскаль Котт . Він витратив понад 10 років на вивчення славнозвісного полотна . У французькому Луврі , в якому зберігається картина да Вінчі , відмовилися коментувати заяву вченого . Котт , засновник компанії Lumiere Technology , використовував у своїх дослідженнях технологію відбитого світла , так звану технологію " посилення шарів " ( Layer amplification method ). Вчений отримав доступ до полотна да Вінчі в 2004 році .

На думку Котта, під звичним зображенням Мони Лізи є зображення не цієї Лізи, а всім відомий портрет - це зображення іншої жінки.

Передбачається, що Леонардо працював над полотном з 1503 по 1517 роки, коли жив у Флоренції і у Франції.

Довгий час серед мистецтвознавців йшли дебати про те, хто ж зображений на портреті.

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Згідно з найбільш поширеною версією, художник зобразив Лізу Герардіні, дружину флорентійського торговця шовком.

"Вона була абсолютно не схожа на сьогоднішню Мону Лізу. Це не та ж сама жінка", - заявив Котт, реконструювавши зображення Лізи Герардіні і порівнявши її з картиною Леонардо.

За останні півстоліття картину кілька разів докладно досліджували вчені, в тому числі за допомогою інфрачервоного випромінювання і мультиспектрального сканування.

Проте професор Котт стверджує, що його метод дозволяє глибше проникати в структуру живописного полотна.

"Отримані результати спростовують безліч міфів і назавжди змінять наше сприйняття шедевра Леонардо", - заявив учений.

Під зображенням Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі знайдено ще одне портретне зображення.

З такою заявою виступив французький вчений-дослідник Паскаль Котт.

Він витратив понад 10 років на вивчення славнозвісного полотна.

У французькому Луврі, в якому зберігається картина да Вінчі, відмовилися коментувати заяву вченого.

Котт, засновник компанії Lumiere Technology, використовував у своїх дослідженнях технологію відбитого світла, так звану технологію "посилення шарів" (Layer amplification method).

Вчений отримав доступ до полотна да Вінчі в 2004 році.