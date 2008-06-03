Загін МЧС України бере участь в навчаннях НАТО

2-5 червня загін Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи бере участь у міжнародних польових навчаннях НАТО „УСІМА-2008” із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, спричинених повенями із загрозою аварії на об’єкті хімічної промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це поінформував журналістів міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

За його словами, участь України у цих навчаннях здійснюється відповідно до Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО в рамках програми „Партнерство заради миру” та на запрошення Центру з врегулювання кризових ситуацій Фінляндської Республіки.

Участь у навчаннях беруть 38 команд загальною чисельністю 540 осіб і 40 національних представників у складі Координаційного штабу навчань із таких держав, як Австрія, Азербайджан, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Хорватія, Естонія, США, Фінляндія, Грузія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Швеція та Велика Британія.

Україну представляє зведений аварійно-рятувальний загін МНС: група радіаційної та хімічної розвідки (5 осіб та 1 одиниця техніки), група пошуково-рятувальних операцій (9 осіб. та 2 од. техніки), мобільний польовий шпиталь (26 осіб. і 4 од. техніки). Крім того, троє представників МНС працюватимуть у складі Координаційного штабу навчань, а заступник міністра МНС буде в якості спостерігача.

За сценарієм, на південному узбережжі Фінляндії, яке „постраждало” внаслідок підвищення рівня води в Балтійському морі через сильні дощі та шторми, сталося затоплення місцевості, включаючи житлові будинки, місцеву інфраструктуру та об’єкт хімпромисловості. Активна фаза навчань пройде у тунелі метро, промисловому порту, на електростанції, комплексі очисних споруд і нафтовому терміналі.

За словами В.ШАНДРИ, участь МНС України в „УСІМА-2008” сприятиме активізації співробітництва нашої держави з НАТО у сфері надзвичайного цивільного планування в рамках “Партнерства заради миру”, а також зміцнить співпрацю між МНС та Євроатлантичним координаційним центром НАТО.

МНС України також вивчить міжнародний досвід у сфері надзвичайного цивільного планування та вдосконалення механізмів управління кризовими ситуаціями. Також участь в “УСІМА-2008” підвищить імідж України на міжнародній арені в галузі реагування на надзвичайні ситуації, продемонструє операційні можливості МНС, наголосив В.ШАНДРА.