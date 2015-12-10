Понад 2 мільйони росіян поповнили лави бідних у 2015 році

Згідно з опублікованими даними Росстату, кількість росіян, які належать до категорії бідних, зараз становить 20,3 млн осіб - це 14,1% від загального населення країни, передає Бі-бі-сі.

Зростання числа бідних сталося, незважаючи на зменшення величини прожиткового мінімуму в III кварталі 2015 року на 3,4%.

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При цьому вартість продуктів харчування споживчої корзини по населенню в цілому зменшилася на 4,5%, непродовольчих товарів і послуг - на 2,7% та 2,0% відповідно, свідчать цифри Росстату.

До статистики не включені дані щодо Республіки Крим та міста Севастополь - територій, анексованих Росією у березні 2014 року.

Раніше УНІАН з посиланням на дослідження шведської компанії Universum повідомляв, що Росія посіла десяте місце в рейтингу країн з найбільш щасливими працівниками.