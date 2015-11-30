Визначені країни з найщасливішими працівниками: Росія опинилася на 10-му місці

Про це свідчить дослідження шведської компанії Universum, передає Газета.ru з посиланням на The Independent.

Варто зазначити, що лідерами списку виявилися Бельгія, Норвегія і Коста-Рика.

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Експерти опитали 250 тисяч респондентів на 55 світових ринках і вирахували Індекс щастя глобальної робочої сили (Global Workforce Happiness Index). Враховувалися такі чинники, як задоволеність працівника своєю нинішньою роботою, ймовірність рекомендації співробітником свого нинішнього роботодавця і заявлений рівень лояльності до своєї роботи.

Четверте місце дісталося Данії, п'яте – ПАР, шосте – Австрії. Далі йдуть Швейцарія, Греція і Чехія. Замикає ТОП-10 Росія. У кінці рейтингу представлені Марокко, Нігерія і Японія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія відстала від України в рейтингу вільних країн світу на 37 позицій.

У списку найбільш вільних країн світу Україна посіла 74-е місце, Росія - 111-е.

Найвільнішою країною світу є Гонконг (9,04), на другому місці — Швейцарія, на третьому — Фінляндія. Великобританія опинилася на 9-му місці, Німеччина — на 12-му, США (8,26) — на 20-му.