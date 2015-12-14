У Службі безпеки Путіна змінили керівника - ЗМІ

Про це повідомили в адміністрації Путіна і підтвердили у Федеральній службі охорони, передають "Известия".

Замість Олега Климентьєва Службу безпеки президента РФ очолив Дмитро Кочнєв.

Як зазначило джерело в адміністрації президента Росії, Олег Климентьєв став першим заступником керівника Федеральної служби безпеки.

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"Таке призначення відбулося. Але поки воно офіційно не опубліковано", - наголосив він.

У Федеральній службі охорони підтвердили, що Дмитро Кочнєв змінив Олега Климентьєва на посаді глави служби безпеки президента. Також у службі розповіли, що голова Служби безпеки призначається указом президента Росії, проте указ поки не опублікований.

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов був таємно нагороджений Путіним найвищою військовою нагородою – орденом Святого Георгія. Це за операцію у Сирії, пояснюють військові.