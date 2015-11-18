Путін таємно нагородив начальника Генштабу РФ за Сирію орденом Святого Георгія - ЗМІ

Офіційно про нагороду не повідомляється, але генерал вже носить цей орден, повідомляє РБК.

«9 листопада начальник Генерального штабу Збройних сил, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов з'явився на публіці в мундирі з планкою ордена Святого Георгія... На фотографії агентства ТАСС Герасимов зображений разом з міністром оборони Сергієм Шойгу. На грудях Герасимова видно планку з орденом Святого Георгія», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в наступний раз, коли глава Генштабу РФ потрапив в об'єктиви фотокореспондентів, на орденської стрічці Герасимова було знову видно орден Святого Георгія.

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За даними агентства, на жовтневих знімках Герасимова ордена ще немає.

У той же час, згідно з повідомленням, на сайті Кремля про нагороду не повідомляється. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що не володіє інформацією про нагородження. У прес-службі Міноборони РФ від коментарів відмовилися.

Співрозмовник агентства у військовому відомстві підтвердив нагородження Герасимова. За його словами, глава Генштабу був удостоєний нагороди за проведення успішної операції в Сирії. Інше джерело в Міноборони на питання про те, чи є у Герасимова така нагорода, рекомендував уважно подивитися на відео з Національного центру управління обороною 17 листопада.

Так, за словами голови Геральдичної ради при президентові РФ Георгія Вілінбахова, орден Святого Георгія фактично є вищою військовою нагородою.

«У чинному статуті ордену зазначається, що Святим Георгієм «нагороджуються військовослужбовці з числа вищого і старшого офіцерського складу за проведення бойових операцій по захисту Батьківщини при нападі зовнішнього противника, що завершилися повним розгромом ворога, а також за проведення бойових і інших операцій на території інших держав при підтримання або відновленні міжнародного миру і безпеки...», - уточнили в повідомленні.

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціям «Ісламської держави».