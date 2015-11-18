Путін таємно нагородив начальника Генштабу РФ за Сирію орденом Святого Георгія - ЗМІ
Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов нагороджений вищою військовою нагородою – орденом Святого Георгія. Це за операцію в Сирії, пояснюють військові.
Офіційно про нагороду не повідомляється, але генерал вже носить цей орден, повідомляє РБК.
«9 листопада начальник Генерального штабу Збройних сил, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов з'явився на публіці в мундирі з планкою ордена Святого Георгія... На фотографії агентства ТАСС Герасимов зображений разом з міністром оборони Сергієм Шойгу. На грудях Герасимова видно планку з орденом Святого Георгія», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в наступний раз, коли глава Генштабу РФ потрапив в об'єктиви фотокореспондентів, на орденської стрічці Герасимова було знову видно орден Святого Георгія.
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За даними агентства, на жовтневих знімках Герасимова ордена ще немає.
У той же час, згідно з повідомленням, на сайті Кремля про нагороду не повідомляється. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що не володіє інформацією про нагородження. У прес-службі Міноборони РФ від коментарів відмовилися.
Співрозмовник агентства у військовому відомстві підтвердив нагородження Герасимова. За його словами, глава Генштабу був удостоєний нагороди за проведення успішної операції в Сирії. Інше джерело в Міноборони на питання про те, чи є у Герасимова така нагорода, рекомендував уважно подивитися на відео з Національного центру управління обороною 17 листопада.
Так, за словами голови Геральдичної ради при президентові РФ Георгія Вілінбахова, орден Святого Георгія фактично є вищою військовою нагородою.
«У чинному статуті ордену зазначається, що Святим Георгієм «нагороджуються військовослужбовці з числа вищого і старшого офіцерського складу за проведення бойових операцій по захисту Батьківщини при нападі зовнішнього противника, що завершилися повним розгромом ворога, а також за проведення бойових і інших операцій на території інших держав при підтримання або відновленні міжнародного миру і безпеки...», - уточнили в повідомленні.
Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціям «Ісламської держави».